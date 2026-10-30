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Корецький: Мобільні укриття – це спільна відповідальність військових і міських адміністрацій

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Корецький: Мобільні укриття – це спільна відповідальність військових і міських адміністрацій
Фото: КМДА

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що мобільні укриття є спільною відповідальністю військових і міських адміністрацій, але бізнес може частково долучитися до процесу встановлення.

"З приводу мобільних укриттів – це спільна задача і відповідальність військових адміністрацій, міських адміністрацій, регіональних громад, які повинні ставити, інвестувати в ці укриття", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що і бізнес може частково долучитися до процесу встановлення таких укриттів.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#укриття #позиція #уряд
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