Більшість українців з оптимізмом дивляться в майбутнє та впевнені в подоланні суперечностей – соцопитування

Більшість українців (61%) вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі Європейського союзу, водночас 27% поділяють песимістичний погляд, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною із значним відтоком населення, свідчать результати дослідження, проведеного 8-16 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"За останній рік (з грудня 2025 року) рівень оптимізму хоч і коливається трохи, але відносно несуттєво. Зокрема, ми не спостерігаємо суттєвих змін за останні декілька тижнів і місяців… Нинішнє опитування вже відбувалося і на тлі посилення терору, і на тлі "дизельної угоди" та подальшого тиску на Україну. Тобто попри ці фактори рівень оптимізму (принаймні поки що) зберігається на тому ж рівні", – констатують в КМІС.

Більшість українців (59%) також вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації. Разом з цим третина населення (34% зараз) вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу.

При цьому серед молодших респондентів більше тих, хто бачить рух до розколу: якщо серед респондентів у віці 60 років і старше таких 24%, то далі показник зростає до 41% серед респондентів у віці 18-29 років, зазначається в результатах дослідження. У питаннях бачення майбутнього суттєвих відмінностей між віковими категоріями немає.

У КМІС також співставили погляди респондентів на майбутнє, єднання і на війну, і виявили, що ті, хто поділяють песимістичні погляди на майбутнє України і на єднання, мають і більш песимістичні погляди з питань війни і миру. Зокрема, серед них значно більше тих, хто наполягає на тому, що українська влада була поступливішою в перемовинах, та тих, хто готовий схвалити виведення українських військ з Донецької області.

"Враховуючи всі обставини – війну, яка триває майже 5 років і невідомо, коли закінчиться, посилення російського терору, тиск з боку окремих стратегічних партнерів, внутрішньополітичні збурення тощо – нинішній рівень оптимізму є високим і свідчить про стійкість українців. Водночас оптимізм / песимізм щодо майбутнього та сприйняття єднання зараз лишаються важливими складовими інформаційної безпеки. Як показують результати опитування, ті, хто піддаються песимістичним наративам, у значно більшій мірі готові до завершення війни на будь-яких умовах (фактично – до капітуляції). Зрозуміло, що наш російський ворог це розуміє і тому намагається використати будь-який привід для нав'язування і поширення зневіри в суспільстві", – констатував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький в коментарях до результатів дослідження.

Тому, за його словами, підтримка і за можливості посилення здорового оптимізму щодо майбутнього України і щодо єдності суспільства зараз є важливим для збереження морально-психологічної стійкості населення і вищої обороноздатності української нації. "Відповідальність за це лежить на всіх суб'єктах – і на владі, і на опозиції, і на громадянському суспільстві з медіа, і на простих громадянах", – зазначив Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1031 дорослих респонденті. За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4% для показників близьких до 50% і 1,7% для показників близьких до 5%. За умов війни до формальної похибки додається певне систематичне відхилення.