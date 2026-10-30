Зеленський запровадив санкції проти 10 компаній і 19 росіян, причетних до створення системи "Рассвєт", та 39 суден тіньового флоту

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти 10 компаній і 19 громадян РФ, причетних до створення російської супутникової системи зв'язку "Рассвєт", а також проти 39 суден російського тіньового флоту.

Відповідні укази №1072/2026 і №1073/2026 опубліковано на сайті президента.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Росія планує використовувати систему "Рассвєт" для управління військами, наведення та керування в режимі онлайн ударними безпілотниками, зокрема "шахедами", і ракетами на території України.

""Рассвєт" – це спроба Росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу. Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції", – повідомив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До санкційного списку увійшли, зокрема, розробник і системний інтегратор проєкту "Бюро 1440", пов'язані з ним виробник сонячних батарей для космічних апаратів "Лабс 1440" та компанія "ФАБ Рассвєт", що займається розробкою і виробництвом низькоорбітальних супутників зв'язку й абонентських терміналів. Санкції також застосовані до білоруського підприємства "АероКосмічні прилади" та інших постачальників обладнання і компонентів.

Крім того, введені санкції проти п'яти компаній, які постачають до РФ іноземне промислове обладнання, електронні компоненти й оптичні системи, розробляють промислові комп'ютери та космічну техніку, а також виготовляють високоточні деталі. Зокрема, продукція "5С Групп" використовувалася в розробках "Бюро 1440".

Окремий санкційний пакет стосується 39 морських суден, які використовують прапори Росії, Барбадосу, Ліберії, Маршаллових Островів, Панами, Гонконгу та інших країн. Вони забезпечують експорт російської нафти, нафтопродуктів і газового конденсату до Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших держав.

Зокрема, судно Vasily Dinkov лише за перше півріччя 2026 року здійснило 15 операцій із перевезення близько 726 тис. тонн російської сирої нафти.

Україна передасть партнерам інформацію про ці судна для синхронізації санкцій в інших юрисдикціях. Частина з них уже перебуває під обмеженнями ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії.