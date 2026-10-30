Путін може уникнути відповідальності за воєнні злочини, а Росія – виплати репарацій Україні – The Economist

Президент РФ Володимир Путін може не постати перед міжнародним судом за воєнні злочини, а Росія, ймовірно, не виплачуватиме Україні репарації за завдані війною збитки, попри вимоги щодо відповідальності за агресію, пише The Economist.

Видання зазначає, що, попри відповідальність Росії за повномасштабне вторгнення та численні злочини проти України, перспективи притягнення російського керівництва до відповідальності залишаються невизначеними. Зокрема, учасники Гельсінського форуму з безпеки, який відбувся цього місяця у Фінляндії, висловили сумніви щодо можливості домогтися виплати Росією репарацій та судового переслідування Путіна.

Колишній американський посадовець, який нещодавно повернувся із зустрічей із високопоставленими представниками РФ у Москві, заявив на форумі, що мирне врегулювання навряд чи відповідатиме принципам справедливості.

"Але всі ми глибоко в душі знаємо, що мир не буде справедливим", – сказав він, спрогнозувавши, що Росія зрештою збереже частину української території, а Путін ніколи не постане перед судом у Гаазі за воєнні злочини.

Інші учасники форуму, які мають широкі зв'язки, повідомили, що російські еліти не мають наміру виплачувати Україні репарації за завдані війною збитки. Крім того, до російського парламенту нещодавно було обрано десятки військових ветеранів, які воювали проти України, що, за оцінкою видання, створює передумови для тривалого перебування причетних до війни осіб у політичних елітах РФ.

The Economist зазначає, що протягом чотирьох років стратегія союзників України полягала в тому, щоб не допустити перемоги Росії та забезпечити Україні можливість продовжувати боротьбу. Для цього західні країни надавали Києву фінансову й військову допомогу та зберігали санкції проти Москви в розрахунку на те, що економічний тиск і внутрішнє невдоволення змусять Путіна змінити свою політику або припинити правління.

Однак війна зайшла в глухий кут, і дедалі більше впливових європейських держав, зокрема, Великої Британії, Франції та Німеччини, замислюються над переглядом підходу до Росії. Зокрема, йдеться про можливість запропонувати перспективу росіянам, які перебувають поза межами чинного режиму.

Водночас видання наголошує, що Путін залишається небезпечним для України та Європи. Російські ракети й безпілотники завдають ударів по українських містах і портах, а Москва активізує диверсійні дії в європейських країнах та висуває ядерні погрози Заходу.

"Європа матиме підстави для занепокоєння, особливо якщо припинення вогню залишить Росії, яка отримає додаткову впевненість у власних силах, можливість перегрупуватися та підготуватися до подальшої агресії. Але Європа навряд чи може вимагати від українців продовжувати боротьбу заради її інтересів. Усе, що може зробити Європа, – це зробити Україну якомога сильнішою. Позбавлення Путіна беззаперечної перемоги цілком може стати єдиним покаранням, якого він зазнає за свою агресії", – йдеться в повідомленні.