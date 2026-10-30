Корецький: Коштів для Сил оборони вистачить повною мірою, за декілька днів закриємо регіональні платежі за жовтень

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що коштів для Сил оборони вистачить повною мірою і загроз нестачі коштів на цей напрям немає.

"Так, грошей вистачить в повній мірі для Сил оборони. Це основний фокус і все для цього здійснюється", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що загроз виплатам на військо немає: "Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки".

Прем'єр зазначив, що був тимчасовий розрив ліквідності, через що припинили частину регіональних платежів.

"За вересень уже в повній мірі платежі проведені. За декілька днів ми завершимо, дозакриємо жовтневі платежі. Вирівняли все, як і обіцяли", – додав він.