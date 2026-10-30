СБУ і ДБР викрили "крота" у лавах ЗСУ, який для конспірації змінив 77 телефонних номерів

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ – контрактника, який наводив удари ворога на об'єкти українських військ на південному фронті.

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ повідомляє, що для конспірації зв'язку з російською спецслужбою фігурант змінив 77 телефонних номерів.

"Задокументовано, як кожні два дні зловмисник оновлював сім-картку на вісімнадцяти смартфонах, за допомогою яких коригував ворожі атаки на Херсонському та Запорізькому напрямках", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили позиції Сил оборони на півдні України та затримали агента, коли він самовільно залишив військову частину, щоб "залягти на дно" спочатку в Одесі, а згодом у Миколаєві.

Як з'ясувало розслідування, військовий потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легкі" заробітки у тематичних телеграм-каналах.

"Після вербування агент записував для куратора з рф голосові повідомлення з детальним описом військових об'єктів, де він проходив службу", – уточнюється в повідомленні.

За даними української спецслужби, найбільше ворога цікавили геолокації інженерних переправ та фортифікаційних споруд ЗСУ за 5-10 км від лінії боєзіткнення.

Крім цього, фігурант позначав на гугл-картах та надсилав ворогу координати суміжних з'єднань українських військ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.