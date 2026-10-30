Українські дрони вивели з ладу понад 1 тис. російських катерів і човнів з початку року – Міноборони

Сили оборони України знищили або вивели з ладу за допомогою БпЛА 1 тис 39 російських катерів і човнів з початку 2026 року станом на 25 жовтня, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України в п'ятницю.

Найменше плавзасобів держави-агресора було знищено в лютому (35), найбільше – в липні (236). За весь минулий місяць було знищено 106 катерів і човнів противника, з початку жовтня станом на 25 число – 67.

"Усі ураження підтверджені відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1", – йдеться в повідомленні.