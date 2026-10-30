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Актор "Гри престолів" Костер-Вальдау оглянув наслідки російського обстрілу в ЖК "Комфорт Таун"

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Актор "Гри престолів" Костер-Вальдау оглянув наслідки російського обстрілу в ЖК "Комфорт Таун"
Фото: Інтерфакс-Україна / Єгор Шуміхін

Данський актор, продюсер, сценарист і режисер, посол доброї волі ПРООН Ніколай Костер-Вальдау оглянув наслідки російського обстрілу в ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у п'ятницю зранку Костер-Вальдау пройшовся територією ЖК в супроводі декількох камер і поспілкувався з жителями пошкоджених будинків.

Костер-Вальдау

Напередодні повідомлялося, що актор провів певний час в укритті на одній зі станцій метрополітену в Києві.

"Візит – це про підвищення обізнаності і спробу переконатися, що люди не забувають: є країна, яка справляється, але потребує допомоги від міжнародної спільноти, особливо перед наближенням зими", – прокоментував тоді він свій приїзд до Києва.

Костер-Вальдау є послом доброї волі Програми розвитку ООН. Найбільш знаний українському глядачу завдяки своїй ролі Джейме Ланністера в серіалі HBO "Гра престолів".

Як повідомлялося, столичному ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу в ніч на п'ятницю. В частині багатоповерхових будинків вибуховою хвилею вибито вікна, пошкодження зазнало півтора десятки магазини і кафе, які розташовані на перших поверхах. Крім того, пошкоджена багатоярусна парковка на території ЖК та автомобілі. Також зруйнована одноповерхова комерційна будівля (ймовірно від падіння уламків), частина якої була без орендаря, а в частині знаходиться Rozetka. Це уже щонайменше п'ятий випадок, коли через російські обстріли постраждали будинки даного ЖК.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#данія #візит #актор #костер_вальдау
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