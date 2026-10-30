Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК

У Збройних силах України посилюють контроль за роботою військово-лікарських комісій: запроваджують постійний моніторинг їхніх рішень, перевірятимуть обґрунтованість медичних висновків, посилять нагляд за направленням військовозобов'язаних на огляди, повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" представник Головного управління комунікацій ЗС України майор Дмитро Лиховій.

"Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Наказ має на меті підвищити якість медичних оглядів військовозобов'язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров'я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів", – розповіли у Генштабі.

Відповідно до наказу, впроваджується ретельний моніторинг обґрунтованості рішень ВЛК. Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли людину визнали придатною до служби, але згодом військово-лікарська комісія встановила її непридатність через захворювання, не пов'язані з проходженням служби. Заклади охорони здоров'я та конкретні фахівці нестимуть відповідальність за фіктивні чи недбалі висновки.

Лиховій зазначив, що окремий акцент – на ретельнішому обстеженні людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці військової служби.

Крім іншого, запроваджується постійний моніторинг рішень ВЛК, наголосив представник Генштабу. За результатами моніторингу проводитимуть перевірки роботи комісій.

"Для голів і членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуть спеціальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів. Крім того, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК та СП направляють військовозобов'язаних на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів", – йдеться у коментарі.

Лиховій зазначив, що ці рішення відповідають принципам, які головнокомандувач ЗС України оприлюднив у вересні.

"Серед них – чесна оцінка реального стану справ, готовність визнавати помилки та виправляти їх. Адже проблеми, які замовчують або ігнорують, лише поглиблюються.

Кожен виявлений недолік має бути проаналізований і усунутий. А життя та здоров'я людей мають бути пріоритетом на всіх етапах військової служби", – резюмували у Генштабі.