Fire Point повідомив про удар по НПЗ в Самарській області РФ дронами FP-1 власної розробки

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ за допомогою далекобійних дронів-камікадзе FP-1, повідомляє підприємство-виробник цих дронів Fire Point.

"Підприємство має проєктну потужність переробки близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано численні влучання по території заводу. Зокрема, одна з уражених установок – гідроочищення дизельного пального", – повідомляється в телеграм-каналі підприємства в п'ятницю.

Як повідомлялося, 26 жовтня компанія Fire Point підтвердила ураження заводу "Воронежсинтезкаучук" в РФ дроном FP-1, а перед тим з початку місяця – дата-центрів російських компаній "Яндекс" і "ВКонтакте", а також НПЗ в Омській області, Республіці Комі та в Санкт-Петербурзі.