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На Дніпропетровщині відновили світло більшості споживачів, понад 200 тис. абонентів без електрики – ОВА

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На Дніпропетровщині відновили світло більшості споживачів, понад 200 тис. абонентів без електрики – ОВА

Електропостачання більшості споживачів Дніпропетровської області, знеструмлених унаслідок російських атак, відновлено, водночас без світла залишаються понад 200 тис. абонентів, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Відновлювальні роботи тривають. Дякую всім, хто працює, попри загрозу повторних ударів", – написав він у Телеграм-каналі вранці п'ятниці.

За словами Ганжі, енергосистема області досі нестабільна. Він закликав жителів ощадно споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Як повідомлялося, у четвер російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено обладнання магістральних мереж і тимчасово припинено електропостачання частини споживачів на обох берегах Дніпра та в прилеглих до обласного центру районах. Згодом унаслідок повторної атаки на Дніпро без електроенергії залишилися понад 350 тис. абонентів в обласному центрі та прилеглих населених пунктах. У п'ятницю за командою НЕК "Укренерго" в Дніпрі, прилеглих районах і частині Павлоградського району запровадили екстрені відключення електроенергії через суттєві пошкодження обладнання внаслідок російських атак.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #електроенергія #атаки #відновлення
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