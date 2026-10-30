УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російських повітряних атак у Запоріжжі

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Запорізькій області протягом дня четверга працював на місцях ліквідації наслідків чергових російських повітряних атак на обласний центр.

"У співпраці з іншими екстреними службами волонтери надавали постраждалим першу допомогу... Поранених передавали бригадам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації, а також самостійно транспортували до медичних закладів", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Крім того, постраждалі отримали від волонтерів УЧХ психологічну підтримку.

За інформацією Запорізької ОВА, російські війська 29 жовтня здійснили низку атак на обласний центр, зокрема із застосуванням FPV-дронів. Під ударами опинилися муніципальний автобус, маршрутне таксі та тролейбус. Внаслідок атаки на тролейбус постраждали троє жінок, одна з яких перебуває у тяжкому стані. Від російських повітряних ударів по Запоріжжю також постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено транспортні засоби, складську будівлю, лінію електропередач та багатоповерховий житловий будинок.