У правобережній частині Києва та в області графіки відключення світла не діють через наслідки обстрілів – ДТЕК

Графіки відключення енергопостачання тимчасово не діють у семи правобережних районах Києва і трьох правобережних районах Київської області через аварії, спричинені російськими обстрілами в ніч на п'ятницю, повідомляє компанія ДТЕК.

"Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють… Київщина: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють Обухівському, Фастівському та Бучанському районах", – повідомляється в телеграм-каналі компанії.

При цьому зазначається, що на лівому березі столиці запроваджені раніше графіки діють.

Про екстрені відключення світла не повідомляється.

"Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – повідомили в ДТЕК.