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Для допомоги жителям Олешків підготовлено 25 автобусів на 750 місць та автомобілі швидкої допомоги – Лубінець

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Для проведення гуманітарної місії в Олешках Херсонської області підготовлено 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних громадян, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наше головне завдання – забезпечити, щоб ця допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров'я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе", – написав він у п'ятницю вранці у Телеграм.

За словами омбудсмена, наразі він перебуває в Армянську, де разом з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою координує подальші дії в межах місії. До висвітлення її перебігу долучилися журналісти з трьох країн.

Лубінець зазначив, що окремим напрямом роботи є забезпечення можливості виїзду цивільного населення з Олешків. Усі охочі залишити місто матимуть можливість безпечно виїхати, водночас ті, хто вирішить залишитися, отримають необхідну гуманітарну підтримку.

Він також наголосив на важливості дотримання режиму тиші обома сторонами та подякував Силам оборони України за сприяння місії.

Окрему подяку омбудсмен висловив Лантратовій за взаємодію, а першій леді США Меланії Трамп – за посередництво та координацію.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#омбудсман #допомога #гуманітарна #олешки #евакуація
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