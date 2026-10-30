Росіяни вдарили по ТЦ в Харкові, спалахнула пожежа

У Харкові зафіксовано влучання російського реактивного дрона по ТЦ в Київському районі, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"На місці удару пожежа", – написав Терехов у телеграм-каналі.
У Харкові зафіксовано влучання російського реактивного дрона по ТЦ в Київському районі, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"На місці удару пожежа", – написав Терехов у телеграм-каналі.
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