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Росіяни вдарили по ТЦ в Харкові, спалахнула пожежа

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У Харкові зафіксовано влучання російського реактивного дрона по ТЦ в Київському районі, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На місці удару пожежа", – написав Терехов у телеграм-каналі.

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#харків #тц #обстріл
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