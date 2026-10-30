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Четверо людей загинули та ще 26 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області впродовж доби

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Четверо людей загинули та ще 26 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області впродовж доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, 4 людей загинули, ще 26, у тому числі діти, постраждали, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм загинули четверо людей, поранено 12 людей, гостру реакцію на стрес отримали двоє людей; у м. Лозова поранено 6 людей; у м. Харків поранено 61-річного чоловіка; у сел. Мала Данилівка отримали гостру реакцію на стрес 42-річний чоловік і 5-річна дівчинка; у с. Лиманівка Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 15-річна дівчина; у сел. Шевченкове поранено 76-річного чоловіка; у с. Затишшя Вільхівської громади поранено 50-річну жінку", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

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Кореспондент · Регіональні новини
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#постраждалі #харківщина #загиблі
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