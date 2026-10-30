Екстрені відключення світла застосовані у Дніпрі та частині області – ДТЕК

Екстрені відключення електроенергії запроваджені у п'ятницю за командою НЕК "Укренерго" у місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах і в частині Павлоградського району Дніпропетровської області через суттєве пошкодження обладнання внаслідок російських атак, повідомив енергохолдинг ДТЕК у п'ятницю.

"В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити об'єкти критичної інфраструктури та повернути світло в оселі. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", – ідеться в повідомленні компанії у телеграм-каналі.