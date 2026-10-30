Дніпропетровська область оголосила день жалоби у п'ятницю за 15 загиблими на вокзалі в Дніпрі – ОВА

День жалоби оголошено у Дніпропетровській області в п'ятницю для вшанування пам'яті 15 громадян, зокрема 10 чоловіків та п'ятьох жінок, які загинули внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у п'ятницю.

"На Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. 15 українців – 10 чоловіків та 5 жінок. Їх убили росіяни на залізничному вокзалі у Дніпрі. Хтось там працював. Хтось повертався додому з подорожі. Хтось їхав у справах... Росіяни продовжують полювання на цивільних. Цілеспрямовано б'ють по потягах і людях", – написав Ганжа у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у четвер, 29 жовтня, внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер зафіксовано влучання в перон залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг.