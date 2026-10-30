У Чернігові День жалоби у п'ятницю за чотирма загиблими від російських ударів – міськрада

День жалоби оголошено у Чернігові в п'ятницю для вшанування пам'яті чотирьох мешканців міста, які загинули внаслідок російських обстрілів упродовж 21-29 жовтня, повідомила пресслужба Чернігівської міської ради у п'ятницю в Телеграм.

"Сьогодні у Чернігові – День жалоби. Упродовж 21-29 жовтня внаслідок російських ударів загинули четверо жителів нашого міста: двоє чоловіків і дві 15-річні дівчини. Сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять і розділяємо біль рідних та близьких, які втратили найдорожчих людей", – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського БпЛА по Чернігову 29 жовтня загинули двоє 15-річних дівчат, серед постраждалих діти, зокрема 10-місячна дівчинка. П'ятниця, 30 жовтня, оголошена в місті Днем жалоби за жителями, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня.