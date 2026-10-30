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Енергосистема Дніпра зазнала повторного блекауту і зупинила роботу міського електротранспорту – мер

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Енергосистема Дніпра зазнала повторного блекауту і зупинила роботу міського електротранспорту – мер

Енергетична система Дніпра у п'ятницю вранці зазнала повторного блекауту попри цілонічну роботу ремонтних бригад, через що в місті тимчасово припинений рух трамваїв, тролейбусів та метрополітену, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у п'ятницю в своєму телеграм-каналі.

"На жаль, в Дніпрі знову блекаут. Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує... Будь ласка, якщо є можливість – залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро", – написав Філатов.

Філатов утримався від публічного розголошення технічних деталей стану енергосистеми, запевнивши, що профільні служби виконують усі необхідні заходи для стабілізації ситуації. Водночас очільник міста закликав мешканців за можливості залишатися вдома через роботу виключно автобусних маршрутів громадського транспорту, а також нагадав про важливість формування в домогосподарствах запасу води щонайменше на одну-дві доби.

Раніше, війська РФ вчергове за добу атакували Дніпро, за попередніми даними, внаслідок обстрілу тимчасово було припинене електропостачання понад 350 тис. абонентів в обласному центрі та прилеглих населених пунктах.

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпро #блекаут #транспорт
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