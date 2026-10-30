Повітряні сили ЗСУ знищили й подавили три ракети та 96 ворожих БпЛА цієї ночі

Сили оборони України в ніч на п'ятницю знешкодили 99 ворожих повітряних цілей, зокрема три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 96 безпілотних літальних апаратів, проте зафіксовані влучання засобів повітряного нападу ворога на 17 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України у п'ятницю у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 99 ворожих цілей: 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 96 ворожих БпЛА типу Shahed (71 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 30 жовтня (з 18:00 29 жовтня) противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської та Брянської областей РФ, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з Бєлгородської області РФ, а також 113 ударними БпЛА типу Shahed (83 із них – реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське. Основними напрямками ворожого удару стали Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на п'яти локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ заявили: "Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!.. Тримаймо небо!"