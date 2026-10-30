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Окупанти за добу втратили два літаки та 1590 осіб – Генштаб

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Окупанти за добу втратили два літаки та 1590 осіб – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за добу ліквідували 1590 окупантів, два літаки, один танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, 1589 безпілотних літальних апаратів, а також 264 автомобілі, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні у п'ятницю в Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.26 склали особового складу – близько 1 586 500 (+1590) осіб, танків – 12 450 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 617 (+3) од., артилерійських систем – 51 720 (+21) од., РСЗВ – 2 246 (+1) од., засоби ППО – 1 728 (+1) од., літаків – 452 (+2) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 039 (+3) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 998 (+1589) од., крилаті ракети – 5 140 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 168 274 (+264) од., спеціальна техніка – 4 860 (+0) од.", – йдеться в повідомленні у повідомленні.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#війна #окупанти #генштаб #статистика
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