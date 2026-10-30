Столична влада відновлює рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег однією смугою – КМДА

Рух автомобільного транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег у Києві відновлюється з п'ятниці однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн за результатами технічної експертизи після пошкодження мосту ворожим ударом, повідомила Київська міська державна адміністрація у п'ятницю вранці в Телеграм.

"Із 30 жовтня на Південному мосту поступово відновлюється рух автомобільного транспорту з лівого на правий берег столиці. Спочатку проїзд буде дозволено однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто... У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи", – ідеться в повідомленні.

За інформацією КМДА, рішення про часткове відкриття проїзду ухвалили на основі технічного обстеження споруди та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури. Водночас фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями розробляють технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій переправи, зокрема елементів, які забезпечують роботу лінії метрополітену.

Раніше, війська РФ у вівторок, 27 жовтня, завдали удару по Південному мосту в Києві з пошкодженням розташованої на ньому інфраструктури метрополітену.

Як повідомлялося, з зв'язку з перекриттям Південного мосту у Києві рух вантажного та легкового транспорту тимчасово організовано за об'їзними маршрутами.