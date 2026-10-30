30 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 жовтня в Україні відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Ще сьогодні День поінформованості про цукрову залежність, Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його.

День 1712 Російська агресія - Day 1712 Russian aggression

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні

Цей день присвячений тим, хто безстрашно і безкорисливо бореться з наркоманією та незаконним обігом наркотиків. Ці підрозділи опікуються не лише виявленням та ліквідацією злочинних угруповань та окремих осіб, що займаються виробництвом, переховуванням та розповсюдженням наркотиків, але також проводять масштабну роботу з профілактики наркозалежності.

Особлива увага надається розповсюдженню інформації про небезпеку психотропних препаратів серед молоді та підлітків, які є найбільшою цільовою аудиторією наркодилерів.

День поінформованості про цукрову залежність

Призначений для підвищення обізнаності про ризики та наслідки цукрової залежності, а також для підтримки людей, які борються з цими проблемами. Цукрова залежність — це стан, за якого людина постійно потребує великої кількості цукру, що може призвести до різних хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання та зубні проблеми. День поінформованості про цукрову залежність спрямований на надання інформації та ресурсів для тих, хто хоче покращити своє здоров'я та зменшити вживання цукру.

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

Цей день присвячений тим, хто працює в ортопедичній медицині, допомагаючи пацієнтам з ушкодженнями опорно-рухового апарату, а також тим, хто допомагає людям з хронічними захворюваннями, що впливають на їхню здатність ходити. Цей день створений для підвищення обізнаності про важливість роботи ортопедичних медсестер і медбратів, а також для визнання їхніх заслуг у допомозі пацієнтам повернути собі мобільність та зрозуміти, наскільки важливі їхні професійне зростання та розвиток.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Луки Васильовича Гарматія (1866-1924), українського фольклориста, етнографа, педагога, громадсько-культурного діяча;

130 років від дня народження Антіна Короля (1896-1966), українського вченого, геодезиста, громадського діяча (Венесуела);

115 років від дня народження Григорія Яковича Крука (1911-1988), українського скульптора, графіка (Німеччина);

90 років від дня народження Поліни Григорівни Астахової (1936-2005), української спортсменки, гімнастки, тренерки, багаторазової олімпійської чемпіонки;

90 років від дня народження Володимира Опанасовича Іванціва (1936-2019), українського поета, перекладача, критика. На його честь перейменовано одну з вулиць у Білій Церкві (2022).

Ще цього дня:

1918 - Капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні;

1941 - Розпочалась блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював;

1943 - На Московській конференції представники союзних держав підписали угоду про створення Організації Об’єднаних Націй (ООН), що стала основою для післявоєнного світового порядку;

1961 - СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби;

1987 - У Києві дебютував український рок-гурт "Воплі Відоплясова" ("ВВ").

Церковне свято

День пам’яті мучеників Зиновія та Зиновії

Священномученик Зиновій, єпископ Егейський, і його сестра Зиновія зазнали мученицької смерті в 285 році в Кілікії. Вони з дитинства прийняли християнську віру від своїх батьків і вели благочестиве, цнотливе життя. У зрілі роки роздали своє майно, отримане у спадок, бідним. За благодійність і святе життя Господь нагородив Зиновія даром зцілення різних хвороб. Він був обраний єпископом християнської громади в Кілікії.

Святий Зиновій ревно поширював віру християнську серед язичників. Коли імператор Діоклетіан (284-305) почав гоніння на християн, єпископ Зиновій був першим схоплений і доставлений на суд до правителя. За його наказом, святителя прибили до хреста і почали катувати. Сестра єпископа, коли побачила страждання брата, вирішила їх з ним розділити. Вона безстрашно сповідувала перед гонителями свою віру в Христа, за що також була віддана на муки.

Силою Господа вони зостались неушкодженими після тортур на розпеченому одрі і в казані, що кипів. Кати, побачивши їх силу і сміливість перед муками, відсікли їм голови. Пресвітер Гермоген таємно звершив над тілами святих мучеників поховання.

Їх мучеництво стало символом віри і відданості християнським цінностям.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена.

З прикмет цього дня:

Спів птахів зранку – до морозів вночі, багато павутини на деревах – до теплої погоди, а мало зірок на небі – до хуртовини. Також, якщо домашні тварини міцно сплять, це віщує потепління.

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