Російська атака реактивним безпілотником спричинила пожежу в Основ'янському районі Харкова – Терехов

Війська РФ у п'ятницю завдали удару реактивним безпілотником по Основ'янському району Харкова, внаслідок чого на місці влучання спалахнула пожежа, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у п'ятницю.

"Ворог атакував реактивним БПЛА Основ'янський район. На місці влучання – пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Наслідки з'ясовуємо", – написав мер у своєму телеграм-каналі.

За словами Терехова, звернення щодо потерпілих унаслідок ворожого удару на цей час відсутні, профільні служби встановлюють масштаби пошкоджень.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4911