Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Російська атака реактивним безпілотником спричинила пожежу в Основ'янському районі Харкова – Терехов

1 хв читати
Додати як джерело

Війська РФ у п'ятницю завдали удару реактивним безпілотником по Основ'янському району Харкова, внаслідок чого на місці влучання спалахнула пожежа, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у п'ятницю.

"Ворог атакував реактивним БПЛА Основ'янський район. На місці влучання – пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Наслідки з'ясовуємо", – написав мер у своєму телеграм-каналі.

За словами Терехова, звернення щодо потерпілих унаслідок ворожого удару на цей час відсутні, профільні служби встановлюють масштаби пошкоджень.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4911

Автор

Редактор · Політичні новини
#харків #атака #бпла
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Гуманітарна місія в Олешках: розмінування маршрутів місії в Олешках завершено, конвой готовий до відправлення – Лубінець

Гуманітарна місія в Олешках: розмінування маршрутів місії в Олешках завершено, конвой готовий до відправлення – Лубінець

Розмінування маршрутів гуманітарної місії в Олешках (Херсонська обл.) завершено, гуманітарний конвой готовий до відправлення, повідомив Уповноважений…

Читати