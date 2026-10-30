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Війська РФ атакували промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавщини – ОВА

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Війська РФ у п'ятницю завдали удару по одному з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у п'ятницю.

"У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств. Інформація уточнюється", – написав голова ОВА у своєму телеграм-каналі.

За словами Дяківнича, детальні дані щодо наслідків ворожого удару наразі встановлюються.

Раніше, кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук Полтавської області у четвер зросла до 32 людей, серед них шестеро дітей.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35203

Автор

Редактор · Політичні новини
#атака #полтавщина
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