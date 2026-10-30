Перша леді США Меланія Трамп заявила про завершення розмінування маршрутів для гуманітарного конвою до Олешок

Заходи з розмінування узгоджених дорожніх маршрутів для проходження гуманітарного конвою до тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області повністю завершені, а підготовка до доставки допомоги мешканцям перебуває на фінальному етапі, повідомила перша леді США Меланія Трамп у четвер увечері.

"Операції з розмінування завершені, а підготовка до гуманітарної місії перебуває на завершальному етапі. Усі визначені маршрути, створені спільно Україною та Росією, очищені для безпечного проїзду. Конвой незабаром увійде до Олешок, щоб доставити їжу, чисту воду, ліки та іншу необхідну допомогу жителям міста", – написала вона у соцмережі X.

Як повідомлялося, з 3:00 вівторка, 27 жовтня, Україна запровадила режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешків виключно для проведення гуманітарної операції з доставки допомоги мешканцям та підготовки до вільного виїзду цивільного населення.

В свою чергу, у четвер німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців поінформувало, що гуманітарне перемир'я триває за посередництва Ватикану та першої леді США, проте російські окупаційні війська використовують режим тиші для прихованого перегрупування сил і підготовки наступу на Херсон після завершення перемир'я 1 листопада.

Джерело: https://x.com/MELANIATRUMP/status/2115888184836215247?a=0PVeMaiUN1Z2XbcKVRI&s=20