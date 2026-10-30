Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 35 осіб включно з чотирма дітьми – міськрада

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Чернігів зросла до 35 осіб, серед яких четверо дітей, вісьмох поранених госпіталізували, повідомила пресслужба Чернігівської міської ради у четвер ввечері.

"Кількість постраждалих зросла до 35 осіб, серед них – 4 дітей. Госпіталізовано 8 осіб, з них 3 дітей", – ідеться в повідомленні міськради у телеграм-каналі.

За даними відомства, у медичних закладах міста на стаціонарному лікуванні наразі перебувають п'ятеро дорослих і троє неповнолітніх, які зазнали поранень під час ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського БпЛА по Чернігову 29 жовтня загинули двоє 15-річних дівчат, серед постраждалих діти, зокрема 10-місячна дівчинка.

П'ятниця, 30 жовтня, оголошена в місті Днем жалоби за жителями, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня.

Джерело: https://t.me/chernihivrada/4757