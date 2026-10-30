Повторний російський удар по Дніпру знеструмив понад 350 тис. абонентів у місті й передмісті – ОВА

Війська РФ вчергове за добу атакували Дніпро, за попередніми даними, внаслідок обстрілу тимчасово припинене електропостачання понад 350 тис. абонентів в обласному центрі та прилеглих населених пунктах, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог вкотре за день атакував Дніпро. Попередньо, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах... Насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів", – написав очільник Ганжа у своєму телеграм-каналі.

За інформацією Ганжі, аварійні бригади енергетиків уже розпочали роботи з відновлення живлення споживачів.

Як повідомялося, війська РФ у четвер завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджене обладнання магістральних мереж та тимчасово припинене електропостачання частини споживачів на правому й лівому берегах Дніпра і в прилеглих до обласного центру районах.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32947