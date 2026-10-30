Виробник крилатих ракет FP-5 "Фламінго" заявив про масштабування виробництва

Виробництво українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго" триває та постійно масштабується разом із випуском безпілотників FP-1 і FP-2 та роботою над балістичними ракетами FP-7 і FP-9, а поширені у медіа твердження про згортання програми є викривленням інформації, повідомив співвласник компанії "Fire Point" Денис Штілерман.

"Це не означає згортання виготовлення "Фламінго". Ми їх виготовляємо надалі. Ба більше, гарантую: ми постійно масштабуємо виробництво як крилатих ракет FP-5, так і дронів FP-1 та FP-2, активно працюємо над виробництвом балістичних ракет FP-7 та FP-9", – написав він у Х.

Штілерман пояснив, що під час інтерв'ю представниці компанії Ірини Терех ішлося виключно про відсутність на поточному етапі планів щодо проєктування нових проміжних чи менших моделей крилатих ракет у лінійці між індексами FP-5, FP-7 та FP-9, тоді як серійне виготовлення чинної модифікації FP-5 "Фламінго" продовжується у плановому режимі.

Він розкритикував тиражування перекручених цитат без перевірки першоджерела та назвав такі дії сприянням російським інформаційним наративам. За оцінкою представника компанії, активні спроби інформаційних атак із боку ворога підтверджують оборонну потужність України, яка протистоїть "осі зла", а також ініціювала й очолює проєкт зі створення пан'європейського балістичного щита "Фрея". Штілерман закликав українське суспільство до об'єднання зусиль у боротьбі проти РФ задля досягнення перемоги.

Джерело: https://x.com/DenShtilierman/status/2115916812722335999?a=czjpZucUf3wg-99_0XI&s=20