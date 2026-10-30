Столичний ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу

ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва вчергове постраждав від російського обстрілу під час червоного рівня повітряної загрози в ніч на п'ятницю, в частині будинків вибиті вікна.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в частині багатоповерхових будинків вибуховою хвилею вибито вікна, пошкодження зазнали магазини і кафе, які розташовані на перших поверхах. Крім того, пошкоджена багатоярусна парковка на території ЖК та автомобілі.

Також значних пошкоджень зазнала одноповерхова комерційна будівля (ймовірно від падіння уламків), частина якої була без орендаря, а в частині знаходиться Rozetka. Пожежі на місці наразі немає, працюють рятувальники. Інформація про постраждалих відсутня.

Станом на 23:55 власники житла і постраждалих бізнесів прибирають наслідки нанесеної обстрілом шкоди. В цей час пролунала повторан балістична загроза.

Як повідомлялося, це уже щонайменше пʼятий випадок, коли через російські обстріли будинки даного ЖК зазнають пошкоджень. Вперше уламки ворожого безпілотника впали на дах одного з будинків у травні 2023 року.

Також відбулося влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу в ніч на 29 листопада 2025 року. Тоді ж незначних пошкоджень зазнала також Академія сучасної освіти А+ на території ЖК.

Крім того, в ніч на 9 січня 2026 року влучання припало на дах п'ятиповерхової частину будинку і сусідній фасад 13-ти поверхового, постраждало декілька поверхів. Крім того, були пошкодження фасаду і вибите скло у сусідніх будинках.

Серед іншого, 15 квітня через обстріл на території ЖК палала Академія сучасної освіти А+. Крім того, пошкоджень зазнала дев'ятиповерхівка навпроти, там вибито вікна і ушкоджено фасад. Серед іншого, згоріло декілька автомобілів.