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Події

Ворожа атака на Київ забрала життя однієї людини – КМВА

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Одна людина загинула внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер увечері, повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграм.

"На жаль, стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким", – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, падіння уламків ворожої ракети у дворі житлового комплексу в Дніпровському районі Києва в четвер увечері спричинило часткове руйнування та пожежу в будівлі магазину, а за двома іншими адресами в районі було пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/22210

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #загиблий #атака
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