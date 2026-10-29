Ворожа атака на Київ забрала життя однієї людини – КМВА

Одна людина загинула внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер увечері, повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграм.

"На жаль, стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким", – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, падіння уламків ворожої ракети у дворі житлового комплексу в Дніпровському районі Києва в четвер увечері спричинило часткове руйнування та пожежу в будівлі магазину, а за двома іншими адресами в районі було пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/22210