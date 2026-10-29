Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Уламки ракети в Дніпровському районі Києва частково зруйнували магазин і пошкодили житлові будинки – Кличко

1 хв читати
Додати як джерело

Падіння уламків ворожої ракети у дворі житлового комплексу в Дніпровському районі Києва в четвер увечері спричинило часткове руйнування та пожежу в будівлі магазину, а за двома іншими адресами в районі пошкоджені житлові будинки та автомобілі, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів... У Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння. Пожежу локалізували", – написав Кличко.

За інформацією очільника міста, за другою адресою в Дніпровському районі вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку, а за третьою локацією в районі зафіксовані пошкодження вікон у житловому будинку та припаркованих у дворі автівок. На місцях працюють підрозділи екстрених служб.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8021

https://t.me/vitaliy_klitschko/8022

https://t.me/vitaliy_klitschko/8023

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #пошкодження #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Гуманітарна місія в Олешках: розмінування маршрутів місії в Олешках завершено, конвой готовий до відправлення – Лубінець

Гуманітарна місія в Олешках: розмінування маршрутів місії в Олешках завершено, конвой готовий до відправлення – Лубінець

Розмінування маршрутів гуманітарної місії в Олешках (Херсонська обл.) завершено, гуманітарний конвой готовий до відправлення, повідомив Уповноважений…

Читати