Уламки ракети в Дніпровському районі Києва частково зруйнували магазин і пошкодили житлові будинки – Кличко

Падіння уламків ворожої ракети у дворі житлового комплексу в Дніпровському районі Києва в четвер увечері спричинило часткове руйнування та пожежу в будівлі магазину, а за двома іншими адресами в районі пошкоджені житлові будинки та автомобілі, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів... У Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння. Пожежу локалізували", – написав Кличко.

За інформацією очільника міста, за другою адресою в Дніпровському районі вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку, а за третьою локацією в районі зафіксовані пошкодження вікон у житловому будинку та припаркованих у дворі автівок. На місцях працюють підрозділи екстрених служб.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8021

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