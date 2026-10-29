Союзники в НАТО побоюються відтермінування Трампом поставок ракет Patriot Україні до виборів у США – ЗМІ

Країни-члени НАТО песимістично оцінюють імовірність отримання Україною американських ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot до проміжних виборів у США 3 листопада на тлі підозр щодо використання президентом Дональдом Трампом військової допомоги як важеля тиску на Київ для примусу до поступок, повідомив телеканал Euronews у четвер із посиланням на джерела в Альянсі.

"Це так непередбачувано... Трамп використовує всі свої важелі впливу на Україну напередодні проміжних виборів", – наводить видання слова співрозмовника в НАТО.

За інформацією джерел телеканалу, Київ досі очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета під рішенням про передачу додаткових перехоплювачів Patriot, проте в Альянсі зберігається повна невизначеність щодо факту та термінів цих поставок. Співрозмовники припускають, що глава Білого дому прагне підштовхнути Україну до мирної угоди з територіальними поступками, а також домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах задля зниження світових цін на дизельне пальне перед голосуванням 3 листопада на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною США та Ізраїлю проти Ірану і закриттям Ормузької протоки.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер у коментарі Euronews зазначив, що європейські країни вже оплатили закупівлю ракет Patriot для України через механізм Пріоритетного списку потреб України (PURL), однак Пентагон утримується від їх доставки та пояснень причин затримки. На думку дипломата, окрім політичних мотивів напередодні виборів, пауза може пояснюватися потребою Вашингтона зберегти боєкомплект на випадок відновлення інтенсивних бойових дій проти Ірану. За оцінками вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, під час іранської кампанії американські запаси перехоплювачів Patriot та далекобійних боєприпасів скоротилися приблизно вдвічі.

Як наголошується у матеріалі, затримка також зачіпає постачання Україні ракет до американо-норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS, тоді як обіцянка Трампа на липневому саміті НАТО в Анкарі надати Києву ліцензію на власне виробництво ракет Patriot наразі залишається нереалізованою. Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників передати Україні системи Patriot на двосторонній основі, проте Греція та Іспанія, які володіють значними запасами модифікації PAC-2, утрималися від виконання цього заклику. Водночас Німеччина отримала ліцензію на випуск ракет PAC-2 з очікуваним початком поставок у грудні 2026 року або січні 2027 року, а міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запропонував розгорнути також виробництво новіших перехоплювачів PAC-3 вартістю понад $4 млн за одиницю.

За словами президента України Володимира Зеленського, лише за попередні два тижні російські війська випустили по Києву та області понад 100 балістичних ракет, тоді як обсяги виробництва перехоплювачів Patriot у США, за українськими оцінками, становлять близько 60-65 одиниць на місяць і мають покривати запити партнерів на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

Європейських союзників також непокоять обмеження доступу України до супутникового зв'язку Starlink і пропозиції американських перемовників під час мирних консультацій щодо розморожування європейськими урядами російських суверенних активів та їх передачі під управління США.

Джерело: https://www.euronews.com/2026/10/29/nato-allies-fear-trump-will-delay-patriot-missiles-for-ukraine-until-after-us-midterms