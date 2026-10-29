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Російська атака пошкодила магістральні енергомережі і знеструмила частину Дніпра та прилеглих районів – ДТЕК

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Війська РФ у четвер завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджене обладнання магістральних мереж та тимчасово припинене електропостачання частини споживачів на правому й лівому берегах Дніпра і в прилеглих до обласного центру районах.

"Пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів. Енергетики вже працюють, щоб повернути світло якомога швидше", – повідомила група компаній ДТЕК.

Аварійно-відновлювальні бригади енергетиків уже розпочали роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу для якнайшвидшого відновлення живлення споживачів.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/4715

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпро #атака #енергетика
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