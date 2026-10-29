Війська РФ використовують режим тиші в Олешках для підготовки наступу на Херсон – ЗМІ

Російські окупаційні війська використовують режим припинення вогню в районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області для масштабного перегрупування сил і таємної підготовки наступу на Херсон одразу після завершення перемир'я 1 листопада, повідомило німецьке видання Bild у четвер із посиланням на українських військовослужбовців.

"Крім того, ліс поблизу Раденська практично заповнений реактивними установками "Град"... Ліс вирубують, деревину вивозять. Дот-бункери зміцнюють. Готують щось жахливе", – сказав український військовослужбовець в коментарі для журналістки Карен фон Гуттенберг.

За даними співрозмовників журналістів, записи з українських розвідувальних безпілотників фіксують інтенсивні військові приготування окупантів уздовж берегової лінії Дніпра протяжністю близько 100 км. Зокрема, спостерігається постійний рух російських вантажівок "КамАЗ" із бойовими групами, облаштування антидронових сіток над промисловою зоною Каховки на схід від Олешків, а також скупчення військового транспорту в районі Голої Пристані,за 14 км на південний захід від Херсона.

Інший український військовослужбовець поінформував Bild про переміщення російських підрозділів безпілотних систем ближче до річки Дніпро та припустив спробу форсування водної перешкоди й висадки десанту окупантів після завершення режиму тиші.

Як зазначає видання, гуманітарне перемир'я в районі Олешків триває вже два дні за посередництва Ватикану, зокрема особистого телефонного звернення папи римського з лікарні до очільника Кремля Володимира Путіна, та першої леді США Меланії Трамп. Окупанти оприлюднили відеозаписи розмінування траси між Олешками та селом Раденськ для запланованої на суботу евакуації цивільних.

Водночас для виїзду з міста місцеві жителі мусять попередньо записатися до списків, про існування яких знає лише частина людей, із близько 2 тис. наявних мешканців, через повну відсутність доступу до інтернету. Крім того, російські окупанти дозволяють евакуацію виключно людям і примушують громадян залишати домашніх тварин у місті.

Як повідомлялося, Україна запровадила режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції.