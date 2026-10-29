Одна людина загинула, ще 21 постраждала внаслідок обстрілів Харківської області

Внаслідок денного російського авіаудару по Ізюму є загибла, кількість постраждалих зросла до 14, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"За попередніми даними, ворог застосував три ФАБ-500 з УМПК. Загинула 55-річна жінка. Станом на зараз відомо про 14 постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у четвер вранці у Волоській Балаклії Куп'янського району внаслідок влучання FPV-дрона в дорожнє покриття поранення 63-річний чоловік зазнав вибухових поранень та акубаротравми, його шпиталізували.

У Лозовій внаслідок російського удару по цивільному підприємству постраждали шестеро чоловіків.

Увечері зафіксовано влучання ракети типу S8000 "Бандероль" на території цивільного складського приміщення в Основ'янському районі Харкова. Пошкоджено будівлі, авто.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).