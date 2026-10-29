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Кількість постраждалих через ворожий удар по Чернігову зросла до 31 особи – поліція

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Кількість постраждалих через ворожий удар по Чернігову зросла до 31 особи – поліція
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок удару по центру Чернігова зросла до 31 особи, повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Двоє загиблих, 31 травмований – наслідки ворожого обстрілу Чернігова. Серед постраждалих 4 дітей", – написав він у Телеграмі в четвер увечері.

Допис Білошицького супроводжується кадрами з місця удару (відео з бодікамер поліцейських).

Як повідомлялося, внаслідок удару російського БпЛА по Чернігову 29 жовтня загинули двоє 15-річних дівчат, серед постраждалих діти, зокрема 10-місячна дівчинка.

П'ятниця, 30 жовтня, оголошена в місті Днем жалоби за жителями, які загинули внаслідок російських ударів у період із 21 до 29 жовтня.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#удар #чернігів #постраждалі
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