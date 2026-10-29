Зеленський закликав США не мовчати про вбивства українців

Президент України Володимир Зеленський закликав США не мовчати про вбивства Росією українців та наголосив на необхідності поширення гуманітарних принципів, яких дотримуються Сили оборони під час операції в Олешках, на всю територію України.

"Важливо, щоб і Америка не мовчала про вбивства. Це дуже важливо. Які тривають постійно", – сказав Зеленський у відеозверненні у четвер увечері.

За його словами, Україна працює над забезпеченням успіху гуманітарної операції в Олешках, а українські сили зберігають тишу. Водночас, наголосив президент, гуманітарні аспекти мають відчуватися не лише на одній ділянці фронту.

"Треба так діяти, так повертати ситуацію, щоб Росія пішла на деескалацію, щоб це стосувалося всієї нашої країни, не тільки Олешок", – заявив Зеленський.