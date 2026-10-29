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Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку Росією нових балістичних ударів

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Зеленський: є інформація від розвідки про підготовку Росією нових балістичних ударів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Згідно з інформацією від розвідки, Росія готує нові балістичні удари, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Президент повідомив, що він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, ключовим питанням якого була протидія російській балістиці.

"Недостатньо санкційного тиску, і потрібні пакети від партнерів, про які ми говорили з ними. Якщо брати ключові юрисдикції, то реально санкції можуть обмежити суттєво не одразу, а з часом – іноді для цього потрібні місяці роботи", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що чим довше затримуються пакети санкцій проти балістики, тим довше у Росії є схеми постачання необхідного для виробництва.

Він доручив Міністерству закордонних справ прискорити цю роботу з партнерами.

"Визначили додаткові завдання і для далекобійних санкцій, які працюють значно швидше. Щодо цього поки без публічних деталей, але кожен міг побачити цими тижнями, що українська далекобійність має результати", – резюмував він.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#балістика #росія #зеленський
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