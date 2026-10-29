ЗСУ вразили пускову установку "Іскандера" – Зеленський

Збройні сили України провели два ракетні удари, в результаті знищені два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також уражена пускова установка "Іскандера", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь. Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка "іскандера". Я дякую вам, хлопці, за результат", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Раніше пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) повідомила, що два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 знищено внаслідок ракетного удару берегового ракетного комплексу "Нептун" по місцю розміщення авіації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.