Гуманітарна місія в Олешках: розмінування маршрутів місії в Олешках завершено, конвой готовий до відправлення – Лубінець

Розмінування маршрутів гуманітарної місії в Олешках (Херсонська обл.) завершено, гуманітарний конвой готовий до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з місця події.

"Підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап. Розмінування визначених маршрутів завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення", – написав він у Телеграмі у четвер увечері.

За словами Лубінця, очікується, що конвой прибуде до центральної лікарні. Усім громадянам буде надана вся необхідна допомога.

Також Лубінець повідомив, що тим, хто бажає виїхати, така можливість буде забезпечена до 14:00. Будуть організовані всі необхідні заходи безпеки. Роздача гуманітарної допомоги буде організована після 14:30.

"Наразі делегації України, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки зібралися для координації подальших дій у межах гуманітарної місії. Також присутні журналісти трьох країн", – зазначив Лубінець.

Гуманітарна місія, за словами Лубінця, проводиться спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. "Вдячний першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, посередництво та координацію зусиль, завдяки яким вдалося досягти важливих гуманітарних домовленостей. Продовжуємо працювати з Яною Лантратовою над їх реалізацією. Наш незмінний пріоритет – життя та безпека цивільного населення", – додав український омбудсмен.