Україна та НАТО створили умови для нових можливостей у спільних розробках та випробуваннях технологій – штаб-квартира альянсу

Україна та Прискорювач оборонних інновацій НАТО для Північної Атлантики (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA) підписали Меморандум про взаєморозуміння, яким відкриваються нові можливості для спільної розробки й випробування технологій, а також для поглиблення співпраці між інноваційними екосистемами України та НАТО.

Як повідомляє пресслужба Альянсу, документ був підписаний у четвер, 29 жовтня, в штаб-квартирі НАТО.

В пресрелізі пояснюється, що в основі партнерства лежить принцип взаємності. "Україна створила потужну інноваційну екосистему в умовах сучасного збройного конфлікту: через російську агресію українські розробники змушені оперативно випробовувати, адаптувати та вдосконалювати технології в надскладних реаліях. Своєю чергою, DIANA пропонує дієвий механізм, що поєднує новаторів із експертним потенціалом та інфраструктурою НАТО у сфері оборони й безпеки", – деталізується в повідомленні.

Також Меморандум закладає фундамент для подальшої співпраці. "Документ допоможе українським розробникам краще розуміти вимоги НАТО, знаходити можливості для випробувань і долати перешкоди на шляху до масштабування перспективних технологій. Для НАТО тісніша взаємодія означає розширення кола інноваційних постачальників і технологій, що сприяють безпеці Альянсу, а також зміцнення промислової бази, від якої залежить колективна безпека", – зазначили в Організації Північноатлантичного Договору.

В НАТО наголосили, що у час, коли "країни-члени НАТО мають як відновлювати критично важливі спроможності, так і розбудовувати потужнішу, більш інноваційну промислову базу на майбутнє, модель DIANA дозволяє пов'язувати перспективні компанії з реальними завданнями у сфері оборони й безпеки, а також створювати умови для переходу технологій до стадії практичного застосування".

Коментуючи підписання, виконувачка обов'язків керуючого директора DIANA Джоті Хірані-Драйвер (Jyoti Hirani-Driver) сказала: "Цей Меморандум про взаєморозуміння – лише початок. Відчиняються двері. Тепер наше завдання – увійти в них разом. Нам є чому повчитися в України".

Підписана угода стала першою у своєму роді між DIANA та партнером Альянсу. "Вона є практичним кроком до зміцнення спільної безпеки завдяки інноваціям. Цей крок також доповнює ширшу співпрацю між Україною та НАТО у сфері інновацій, яка значно активізувалася після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну", – наголошується в пресрелізі.