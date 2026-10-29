У Дніпрі через атаку на гуртожиток ПТУ постраждали дві дівчини-підлітки, горить п'ятий поверх

Дві дівчини віком 15 та 16 років постраждали внаслідок російської атаки на гуртожиток 17-го професійно-технічного училища (ПТУ) у Дніпрі, на п'ятому поверсі будівлі виникла пожежа, повідомляють очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа та міський голова Борис Філатов.

"Дві дівчини 15 та 16 років постраждали через атаку росіян на гуртожиток у Дніпрі. У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці", – написав Ганжа у власному дописі, поширеному в Телеграм-каналі увечері четверга.

За словами Філатова, після влучання безпілотника загорівся весь п'ятий поверх гуртожитку, водночас учні встигли спуститися в укриття.

"Тільки що дрон влучив у гуртожиток 17-го ПТУ. Горить весь 5-й поверх. Діти, дякуючи Богові, встигли спуститися в укриття. Там не було жодного військового", – наголосив міський голова в Телеграм.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32925

https://t.me/borys_filatovv/3778