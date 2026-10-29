Запоріжжя 29 жовтня зазнало рекордної кількості атак FPV-дронами – ОВА

Запоріжжя 29 жовтня зазнало рекордної кількості атак FPV-дронами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Михайло Семікін, зазначивши, що наразі Збройні сили України готують адекватну відповідь на нову тактику ворога.

"Сьогодні Запоріжжя зазнало рекордної кількості атак FPV-дронами. Розумію, що це викликає тривогу в людей. Щойно завершили нараду з військовими. Ситуацію знаємо, усі відповідні служби та наші захисники працюють", – сказав Семікін у вечірньому зверненні до громади.

За його словами, ворог змінив тактику та модифікував дрони. "Але й ми не стоїмо на місці. Військові вже працюють над відповіддю на ці нові загрози", – наголосив керівник ОВА.

Семікін також звернувся до громади з проханням зберігати спокій, не ігнорувати повітряні тривоги та бути особливо уважними.

"Бережіть себе та своїх близьких. Робимо все, щоб захистити наше місто і людей", – додав він.