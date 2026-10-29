ВМС України заявили про знищення двох Су-34 у РФ ударом "Нептуна"

Два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 знищено внаслідок ракетного удару берегового ракетного комплексу "Нептун" по місцю розміщення авіації на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

"У результаті вогневого ураження було знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку (н.п. Октябрьский Волгоградської обл.) 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО", – йдеться в повідомленні пресслужби ВМС ЗСУ у Facebook у четвер.

У ВМС зазначили, що Су-34 є однією з основних платформ російської тактичної авіації для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

"Українські ВМС продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника, знижуючи його здатність вести бойові дії проти України", – наголосили у пресслужбі.