Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни ударили безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ у Дніпрі – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по м. Дніпро – зафіксовано влучання безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ, за попередньою інформацією, люди не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Росіяни не припиняють атак на Дніпро. Ударили безпілотником по гуртожитку одного з ПТУ. Зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі", – написав Ганжа у Телеграм-каналі у четвер увечері.

За даними ОВА, попередньо, люди не постраждали – перебували в укритті.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #гуртожиток #удар
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ