У Дніпрі 30 жовтня оголошено Днем жалоби

Днем жалоби оголошено 30 жовтня у Дніпрі для вшанування пам'яті загиблих 29 жовтня внаслідок атаки безпілотником по цивільному потягу, а також вшанування пам'яті всіх жертв російських атак у жовтні.

Таке розпорядження видав Дніпровський міський голова Борис Філатов, скріншот якого він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі у четвер.

"За 14 жертвами, яких росія вбила зранку на залізничному вокзалі, і за ще 9 нашими земляками, чиї життя пацакські виродки відібрали за останній місяць", – написав Філатов у своєму дописі у Телеграм-каналі.

"У міських лікарнях нині оговтуються поранені. Після кількагодинних операцій, стабілізації на апаратах ШВЛ та витягання з їхніх тіл десятків уламків. Сподіваємося на краще", – додав Філатов.

Згідно з розпорядженням, у день трауру в Дніпрі будуть приспущені прапори, підприємствам і установам рекомендовано долучитись до вшанування пам'яті та вивісити на будівлях державні прапори з чорними стрічками.

Як повідомлялося, російські війська завдали прицільного удару реактивним безпілотником по залізничному вокзалу. Ворожий дрон влучив безпосередньо в одну з платформ, де в цей момент перебував приміський електропотяг № 866 "Дніпро – Запоріжжя" та стояли люди. Внаслідок цієї масованої атаки загинули 14 цивільних людей, ще понад 10 отримали поранення, багато з них перебувають у важкому стані.