Делегація України, США та РФ прибула до пункту відправлення допомоги в Олешки – Арахамія

Делегація представників України, США та Росії прибула до пункту, звідки в п'ятницю доставлятимуть гуманітарну допомогу в Олешки, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Делегація з представників України, США та РФ дісталася до пункту, з якого завтра буде доставлятися допомога в Олешки", – наголосив Арахамія в Телеграмі в четвер, також інформуючи про присутність на місці представників ЗМІ трьох країн для забезпечення максимально прозорого проведення чергового етапу гуманітарної місії.

Як повідомлялося, за даними Fox News, гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп. Угоду 23 жовтня підписали уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Режим тиші в районі Олешок почав діяти у вівторок, місія триватиме близько тижня.

Гуманітарний вантаж для мешканців окупованих Олешок планують доставити до міста 30 жовтня, наразі триває розмінування маршрутів для місії.

Четверо американських журналістів видання Newsmax перебуватимуть безпосередньо в окупованих Олешках, щоб документувати гуманітарну місію, повідомила перша леді США Меланія Трамп.