В Офісі омбудсмена спростували інформацію, що окупанти почали вивозити жителів Олешків з міста

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини спростовує інформацію, що російські окупанти почали вивозити жителів міста Олешки (Херсонська обл.), не дочекавшись анонсованого прибуття представників американських ЗМІ та команд українського та російського уповноважених з прав людини.

"Ми наразі не маємо підтвердження таких дій з боку російської сторони", – повідомила журналістам директорка Департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів Офісу омбудсмена Тетяна Шелест в четвер.

Раніше російські пропагандистські медіа опублікували низку світлин та відео з цивільними жителями міста, які сидять на військових багі, що їздять вулицями Олешків. Повідомлялося, що наразі вже проводиться збір цивільних осіб та заходи з зустрічі гуманітарної колони.

Як повідомлялося, за даними Fox News, гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Угоду 23 жовтня підписали уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Режим тиші в районі Олешків почав діяти у вівторок, місія триватиме близько тижня. Четверо американських журналістів видання Newsmax перебуватимуть безпосередньо в окупованому місті, щоб документувати гуманітарну місію, повідомила перша леді США.

Сам Лубінець раніше в четвер повідомив, що вже перебуває в дорозі до Олешків. Коментуючи повідомлення у соцмережах про те, що він нібито перебуває на території РФ, зокрема в Анапі, він написав: "З'являється багато запитань і провокативних повідомлень. Тому хочу пояснити: я їду туди, щоб особисто бути на місці й бачити, що відбувається. Інформувати вас про перебіг місії. Прошу довіряти офіційним джерелам і не робити висновків із неперевірених повідомлень".

Гуманітарний вантаж для жителів окупованих Олешків планували доставити до міста 30 жовтня, наразі триває розмінування маршрутів для місії. Втім, російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що першу партію гуманітарного вантажу було доставлено в міст вже четвер.